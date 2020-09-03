كتاب يكشف خبايا العلاقة المتوترة بين ميلانيا ترامب و«الأميرة إيفانكا»

رنا صلاح الدين - وصفت ستيفاني ونستون، المساعدة السابقة لميلانيا ترامب، عن العلاقة المتوترة بين ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنة زوجها إيفانكا التي تصفها بلقب "الأميرة".

ووفقا لما ذكرته "BBC" فقد زعمت ستيفاني ونستون في كتابها "ميلانيا وأنا" أنها شاهدت الخداع والتضليل خلال فترة صداقتها بميلانيا ترامب، إلا أن البيت الأبيض ندد بالكتاب ووصفه بأنه "تحريف غريب للحقيقة".

ميلانيا ترامب

ستيفاني ذكرت أن ميلانيا ترامب من محبي "الإيموجيز" وأرسلت لها ذات مرة رسالة نصية تصف فيها إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بأنهما "ثعبانين".

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ونستون كانت من كبار منظمي حفل تنصيب ترامب، وقالت في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" إنها تتعاون مع المحققين الذين يدققون في مزاعم ارتكاب مخالفات مالية في عمليات إنفاق.

ميلانيا ترامب

ونستون أشارت إلى أن صداقتها استمرت 15 عاماً مع ميلانيا ترامب، وانتهت قبل عامين بعدما "خانتها" برفضها الدفاع عنها علنا وعن مساعد آخر في البيت الأبيض ضد اتهامات وجهت لهما بسوء الإدارة المالية أثناء التخطيط لحفل التنصيب.. ووصفت شعورها وكأنها "تلقت طعنة في الظهر" من قبل شخص تغير بشكل كبير منذ أن التقيتا.