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كتاب يكشف خبايا العلاقة المتوترة بين ميلانيا ترامب و«الأميرة إيفانكا»

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رنا صلاح الدين - وصفت ستيفاني ونستون، المساعدة السابقة لميلانيا ترامب، عن العلاقة المتوترة بين ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنة زوجها إيفانكا التي تصفها بلقب "الأميرة".

ووفقا لما ذكرته "BBC" فقد زعمت ستيفاني ونستون في كتابها "ميلانيا وأنا" أنها شاهدت الخداع والتضليل خلال فترة صداقتها بميلانيا ترامب، إلا أن البيت الأبيض ندد بالكتاب ووصفه بأنه "تحريف غريب للحقيقة".

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ستيفاني ذكرت أن ميلانيا ترامب من محبي "الإيموجيز" وأرسلت لها ذات مرة رسالة نصية تصف فيها إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بأنهما "ثعبانين".

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ونستون كانت من كبار منظمي حفل تنصيب ترامب، وقالت في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" إنها تتعاون مع المحققين الذين يدققون في مزاعم ارتكاب مخالفات مالية في عمليات إنفاق.

ff487a2ced.jpgميلانيا ترامب

ونستون أشارت إلى أن صداقتها استمرت 15 عاماً مع ميلانيا ترامب، وانتهت قبل عامين بعدما "خانتها" برفضها الدفاع عنها علنا وعن مساعد آخر في البيت الأبيض ضد اتهامات وجهت لهما بسوء الإدارة المالية أثناء التخطيط لحفل التنصيب.. ووصفت شعورها وكأنها "تلقت طعنة في الظهر" من قبل شخص تغير بشكل كبير منذ أن التقيتا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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