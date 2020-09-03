شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط المشوه للوجدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير محمد صبحى أنه سيظل يطالب بمقاطعة الفن الهابط الذى يهدم العقول ويشوه الوجدان، حيث كتب عبر صفحته على فيس بوك: "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذى يهدم العقول ويشوّه الوجدان".



محمد صبحى

وكان قال الفنان محمد صبحى، صرح مؤخرا بأنه يحترم تعليمات الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى المسرح، للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "فيه دولة بتبوس بوسة واحدة وبوسة فى الدقن والخد و5 امواه.. أتربينا على البوس والأحضان.. والنظافة عنصر أساسى على أن تؤدى العبادات".

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وتابع محمد صبحى: "فتح المسرح محتاج تدفع 50 ألف جنيه عشان تفتح 25% من المسرح.. ومينفعش اشتغل لو فيه كرسى فاصى بضايق، المسرح بتاعى مش كبير ولن تضر إنتاجيا.. واللى شيفاه الدولة ووزارة الصحة لازم يتعمل".

وأضاف صبحى: "فى وقتنا كنت بنترعش لما المدرس يبعت خطاب لولى الأمر زمان.. وإحنا فى خلل اجتماعى فى الوقت الحالى.. ولازم معلم يعلم جيدا وياخذ حقوقه كاملة.. والمعلم وولى الأمر شيء هام جدا فى التربية.. وزمان كان فيه انتماء للطالب للمدرسة والمدرس".

وأوضح الفنان: "لابد من تشجيع الفن الجيد حتى يقضى على الفن السيئ.. احترم العمل الفنى اللى بيقدم كما يحدث فى الحياة.. كان فيه قبلات فى أفلام زمان ولم يخدش حياء أى أحد.. نحترم أعمالا كثير بها لحظات تشعر بأنها فى العمل الفنى".