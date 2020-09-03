شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الدعائى لفيلم "زنزانة 7" قبل طرحه فى السينمات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان أحمد زاهر متابعيه من خلال حسابه على إنستجرام إلى أحدث أفلامه السينمائية "زنزانة 7"، حيث نشر البرومو الخاص به وعلق على الفيديو بكتابة "بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمى لفيلم زنزانة 7 يوم 16 - 9 فى جميع دور العرض السينمائى فى مصر ويوم 17 - 9 فى الوطن العربى يارب".

وكان طرح صناع فيلم "زنزانة 7" البوستر الرسمى للعمل قبل طرحه بالسينمات، فى وقت سابق من الشهر السابق ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

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الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏



زاهر ونضال الشافعي

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏