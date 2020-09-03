فيديو.. بسمة وهبة تكشف سر رحلتها الغامضة

الخليج 365الخميس 2020/9/3 07:23 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الخميس، تفاصيل رحلتها الغامضة، حيث كشفت إصابتها بمرض نادر، وذلك بعد مرور أسبوع من تواجدها خارج مصر لتلقي العلاج.
وقالت بسمة وهبة في رسالة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام" إن المرض لا تتعدى نسبة الإصابة به في العالم الـ4%.
ووجهت بسمة وهبة رسالة تطمين لمتابعيها بأنها تنتظر نتيجة الفحوصات الطبية، معلنة عن رضاها بكل ما يكتبه الله، مبررة سفرها للعلاج بالخارج، بأن مرضها تخصصه نادر، وذلك ردا على بعض منتقديها.
وأوضحت بسمة وهبة أنها كانت تحب أن تكون في مصر ووسط أهلها وأصحابها خاصة في ظل هذه الظروف، ولكن ما دفعها للسفر إلى الخارج هو ظروف مرضها النادر. وسافرت بسمة، الأسبوع الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وشاركت صورة لها من الطائرة.
وقالت بسمة خلال فيديو: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم أرچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعاؤكم".
وتشارك بسمة في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية مع الإعلامي خالد أبوبكر.
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