سوزان نجم الدين تردّ على تشبيهها بـ"أحلام" ونوال الزغبي

أكدت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، أنها لا تعرف ميريانا نجم الدين التي تدعي أنها شقيقتها، لافتة إلى أن لديها شقيقة واحدة اسمها ميساء، وبعيدة كل البعد عن الفن لأنها محجبة، بالإضافة لأربعة إخوة شباب.



ورفضت سوزان نجم الدين، خلال إطلالتها مع الإعلامي هشام حداد، الرد على من وصفتهم بـ"تفاهات" "السوشيال ميديا"، ووصفت من هم على شاكلة هذه الفتاة بأنهم متسلقون على الشهرة، واكتفت بتهديدها برفع قضية في حال استمرت بهذه الإساءات، كما رفضت التحدث عن خلافها السياسي مع الفنانة أصالة نصري بسبب اختلاف مواقفهما من النظام السوري، ورفضت فتح صفحة جديدة معها، وطلبت منه حذف المقطع الخاص بأصالة.



وعلقت سوزان حول رفضها الظهور في برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم يخور قائلة إنها لم ترفض الظهور في البرنامج ولكن كان لديها تصوير في ذلك الوقت وتحترم كل النجوم السوريين، مضيفة أن باسم ياخور ما زال زميلها وتحترمه وتكنّ له كل المودة، والعلاقة معه ليست عميقة إنما علاقة لقاءات عامة كالاحتفالات والمهرجانات، ووجهت سوزان كلاما مباشرا لباسم قائلة:" باسم أنت زميل وصديق وبحترمك والأعمال لي عمتعملها حلوة وموفق عطول"، وخلال ظهورها في البرنامج شبهها بعض المتابعين بالفنانة الإماراتية أحلام، وآخرون قالها إنها أصبحت تشبه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بسبب عمليات التجميل.



يذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد خاضت الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل "ابن أصول" بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.

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الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة سوزان نجم الدين إذ تحدثت عن إطلالتها الأخيرة في برنامج "راحت علينا" حيث ردت على الشائعات التي تحدثت عن تبدل شكلها وخضوعها للكثير من عمليات التجميل، مؤكدة أنها إنسانة واقعية وتكره أي إنسان يحمل صفة اللؤم في طباعه، موجهة رسالة إلى المنتجين اللبنانيين متمنية اعتماد توليفة جديدة للنجوم.

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