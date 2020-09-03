شيرين عبد الوهاب الـ "سيندريلا" ....مجرد شائعة

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نفى الشاعر الغنائي والكاتب المصري أمير طعمية ما يتم تداوله من أنباء حول تحضير عمل سينمائي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ملصق تظهر فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب كتب عليه سندريلا. كما تناقلت تلك المواقع خبر خوض عبد الوهاب تجربة سينمائية بفيلم جديد يحمل عنوان "السندريلا" من تأليف الشاعر الغنائي والكاتب المصري أمير طعمية.

بدوره نفى طعمية صحة الخبر مشيرا الى ان ما يتم تداوله حول البوستر هو "وهمي". وأكد أن الخبر المنتشر بشكل واسع ليس صحيحاً وهو مجرّد شائعة. وغرّد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "توضيح هام: انا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الاخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".