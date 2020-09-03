9 أفلام تعرض للمرة الأولى مساء اليوم الخميس

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ايلاف من الرياض: يواصل مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة المعروضة افتراضيا عبر قناته في اليوتيوب عرض الأفلام في يومه الثالث.

وعرض اليومين الماضيين 22 فيلما ً قصيرا ً كان من أبرزها فيلم القرية لمخرجه محمد الحمادي في اليوم الأول وفيلمي فرزان وخيط معقود اليوم الثاني ، ويتيح المهرجان لجميع المشاهدين إمكانية التداخل والتعليق وكذلك التصويت لأفضل فيلم في الجوائز المرصودة في المهرجان .

9 أفلام عرض أول

تعرض اليوم 9 أفلام جديدة تعرض للمرة الأولى وهي ( الأول من رجب ، الزوجة العاقلة، البندانة، طلال في داكار، عار، باركود، قطع، المحظور، باب9 ).

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فعاليات حوارية ملهمة

تعقد يوميا ضمن فعاليات المهرجان ندوات عديدة عن صناعة السينما والأفلام ، وتعقد اليوم ندوة عن تحولات الصورة في السينما الشعرية مع المخرج الإماراتي مسعود أمر الله والناقد والباحث السينمائي المغربي حمادي كيروم إضافة للمخرج السينمائي الأمريكي المغربي حكيم بلعباس .

وتعقد اليوم ندوة مسائية بعنوان حال( نحو صناعة السينما السعودية) يناقش فيها صناعة ومسار الفيلم الوثائقي وأخلاقيات العمل في المهنة يشارك فيها ( تركي الشهري ، عبدالرحمن الغنام، مصعب العمري، محمد العوبثاني) .

وفي واحدة من الفعاليات التي أطلقها المهرجان يجيء مقهى صُناع الأفلام وتناقش فيه مواضيع عدة حول صناعة الفيلم سواء من ناحية الكتابة والصورة ففي الحلقة الثالثة لهذا اليوم عنوان ( رسم المكان ) يستضيف فيها الكاتب محمد السلمان مدير التصوير عمر العماري، ومدير التصوير عبدالله العطاس، ومصمم الإنتاج أحمد باعقيل، ومصمم الإنتاج عبدالرحمن أبو الفرج .