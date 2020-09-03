مريم أوزرلي تنتظر مولودتها الثانية

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فاجأت النجمة التركية مريم أوزرلي جمهورها بخبر حملها، دون أن تفصح عن هوية الأب. وأعلنت أوزرلي، التي اشتهرت بشخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان، عم حملها بالشهر الخامس وهي تنتظر مولودة بنت.

وسادت حالة من الصدمة في الشارع التركي بعدما صرّحت الممثلة مريم أوزرلي لموقع "tv100" أنها حامل بطفلة أنثى، الأمر الّذي أثار التساؤلات حول هوية الأب المجهولة حتى الآن. وقالت أوزرلي في أوّل تصريحٍ لها: "إبنتي ستُبصر النور في كانون الثاني.. ولطالما أرادت ابنتي الكبرى لارا أخاً، ونحن ننشئ عائلتنا الخاصة".

وكانت أوزرلي قد أنجبت ابنتها الأولى لارا قبل 7 سنوات من رجل الأعمال جان أتيش، ومن دون زواجٍ أيضاً.