شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دار الأزياء صاحبة إطلالة كيت بلانشيت بافتتاح مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية كيت بلانشيت العالم فور وصولها للسجادة الحمراء أمس الأربعاء من أجل حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى لعام 2020 فى إيطاليا.

وبمجرد وصول بلانشيت البالغة من العمر 51 عاما لمكان الافتتاح، تركزت عليها عدسات المصورين فنالت نصيب الأسد من التصوير بحفل الافتتاح.



كيت بلانشيت كيت بلانشيت

اختارت كيت بلانشيت أن ترتدى بحفل الافتتاح فستانا ذى تصميم مذهل باللون الأسود مغطى بأكمله بالترتر ومزين من الجانبين باللون الأبيض، وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Esteban Cortazar " ، بينما لم تقوم بلانشيت باتباع موضة ارتداء " القناع الواقي " بنفس تصميم الفستان حفاظا علي الاطلالة الانيقة ، بل فضلت الحفاظ علي صحتها بنسبة أكبر وظهرت مرتديه القناع الطبي المتعارف عليه ، ولكي تكمل إطلالتها الأنيقة اختارت بلانشيت ان ترتدى حذاء ذى كعب عالى تصميمه كلاسيكي أكمل رقي إطلالتها.



كيت بلانشيت كيت بلانشيت

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائى هو واحد من أهم و أشهر مهرجانات السينما فى العالم، وقد انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 77 وتنتهى فى 12 سبتمبر الجاري.



كيت بلانشيت

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كيت بلانشيت



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت