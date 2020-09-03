شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح أغنية "قلبى وقع" ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أغنية جديدة تحمل عنوان "قلبى وقع" ضمن حلقات مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، كما كتبت كارول على تويتر، قائلة: "وأخيرا النسخة الأصلية لفيديو أغنية قلبي وقع من مسلسل مدرسة الحب".

يضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، وخالد الصاوى، ومى سليم، ومحمد لطفى، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، هو الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.

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وتخوض جومانا مراد بـ "مدرسة الحب 3"، تجربتها الإنتاجية الرابعة، حيث سبق وأنتجت مسلسلات "انتقام وردة"، و"الخيط الأبيض"، و"هيك تجوزنا"، وتم تصوير العمل الجديد على مدار عامين بين القاهرة، ودبى، وبيروت، ودمشق، وبعض المدن والعواصم الأوربية.

احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها "تالا" الخامس، وعبرت عن مدى سعادتها بتجربة الأمومة بشكل عام، ونشرت فيديو يجمع أهم لحظاتها منذ ميلادها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الأمومة أهم إنجاز فى حياتى.. ابنتى تمت عامها الخامس ".

وفى سياق متصل طرح النجم تامر حسنى أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقى هيثم راضى.