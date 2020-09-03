شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض خاص لفيلم "توأم روحى" بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق عمل فيلم "توأم روحى" الذهاب إلى محافظة الغربية للاحتفال وحضور الفيلم مع الجمهور، ويكون العرض فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساءً بأحد دور العرض، غدا الجمعة، ومن المقرر أن يحضر كل من النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشه بن أحمد ومخرج العمل عثمان ابو لبن. Advertisements فيلم "توأم روحى"، يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان ابو لبن. وتدور أحداثه، فى إطار رومانسى كوميدى، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التى تجعل من حبهما شىء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

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