شكرا لقرائتكم خبر عن "أبويا قالى" لمصطفى حجاج والبحراوى تحقق مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو كليب أغنية "أبويا قالى زمان" للفنان مصطفى حجاج ورضا البحراوى أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحه منذ خمسة أيام، والذى تم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏

وكتب مصطفى حجاج عبر حسابه بموقع "أنستجرام": "الحمد لله فيديو كليب.. أبويا قالى زمان يتخطى حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب".



مصطفي حجاج

يأتى هذا العمل بعد عدة نجاحات لعزيز الشافعى ومصطفى حجاج بتوقيع هانى محروس منها "نعناع" من كلماته وألحانه وأغنية ‏‏"خطوة" من كلماته وألحانه.‏

وأهدى هانى محروس هذا العمل لصديقه الراحل وائل المصرى مدير أعمال الفنانة نيكول سابا الذى وافته المنية منذ أيام قليلة حيث ‏كان يتابع مع هانى تفاصيل ذلك العمل وعدة أعمال أخرى حيث كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع اّل محروس فحرص هانى على ‏نشر صورة تجمعه هو وعائلته مع وائل المصرى معلقا: "أنت كنت مستنى الغنوة دى يا صاحبى وفرحانلى ودعتلى كتير وكنت ‏متنبأ النجاح".