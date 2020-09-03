شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تبدأ التحضير لسابع ألبوماتها الغنائية بعيدا عن خطيبها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة ديمى لوفاتو منذ إعلان خطوبتها على عدم الظهور بمفردها، حيث باتت تظهر دائماً مع خطيبها ماكس إيرش، فى كل المناسبات، إلا أنها مؤخراً خالفت هذا الأمر من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حينما ظهرت بمفردها، حيث أرجع تقرير ديلى ميل السبب فى ذلك إلى انشغالها حالياً عن السهر والخروج معه بالعمل.

وأضاف التقرير أن لوفاتو تحضر حالياً لألبومها السابع التى بدأت بالفعل فى التحضير له ليتم طرحه فور الانتهاء منه خلال أقرب فرصة.



ديمي لوفاتو خلال أحدث صورة نشرتها عبر انستجرام

وكانت التقطت عدسات مصورى الباباراتزى مؤخراً صورة لكل من لوفاتو وخطيبها أثناء خروجهما من أحد أماكن السهر فى ماليبو بعد نزهة استمتعا فيها معاً بصحبة أصدقائهما، حيث بدا عليهما الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامة كما ظهر خلال الصور التى نشرها موقع "ديلي ميل".

Advertisements

يأتى ذلك الظهور للمرة الثانية بعد أيام من رصد عدسات المصورين مؤخراً للثنائى أثناء خروجهما من أحد المطاعم أيضاً، حيث أظهرتهما الصور في غاية الرومانسية، مثلما ظهر في قبلة منحها ماكس إليها فور خروجهما من المطعم بمدينة ماليبو.



ديمي لوفاتو فى أحدث ظهور لها

الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما وصل إلى إطلالة مميزة من جانب لوفاتو، وتحديداً خلال حقيبتها التي تميزت بها، حيث جاءت بيضاء على شكل قلب.

من ناحية أخرى يبدو أن المغنية ديمى لوفاتو قررت فك قيود فيروس كورونا مؤخراً، والاستمتاع بوقتها مع خطيبها ماكس إيرش بعدما احتفلا قبل أسبوعين بارتباطهما رسمياً، حيث نشر موقع "ديلى ميل" عدة صور فى وقت سابق للثنائى أثناء تواجدهما معاً فى أحد مطاعم ماليبو، وهى إحدى مدن لوس أنجلوس، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل ظهورهما الأخير.