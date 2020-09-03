شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى بطلة أمام أحمد رزق فى مسلسله "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة داليا مصطفى لمسلسل أحمد رزق الجديد "فى يوم وليلة" لتجسد دور البطولة أمامه، حيث يعتمد العمل على 3 بطلات رئيسية خلال الأحداث، وهن أيتن عامر وولاء الشريف وداليا مصطفى، ومن المقرر أن تجمع المشاهد الأولى لتصوير العمل أحمد رزق ومعه أيتن عامر والتى تجسد دور زوجته والفنان صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف.

ويظهر النجم أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث مسلسله "فى يوم وليلة"، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ 12 عاما، وتعاقدت الجهة المنتجة وهى شركة سينرجى، بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وآخرون من النجوم ، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.