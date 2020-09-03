شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية «عرقسوسى» لـ مصطفى شوقى قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى شوقى من تصوير كليب أغنية جديدة بعنوان"عرقسوسى"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وتقول كلمات الأغنية :"أنا لو عطشان فى صحرا تروينى بعرقسوسى..ارويني معادشي إلا كل اللي يقول يقول..الدنيا وهى ضلمة انتى ماشية بالفانوس انتى ماشية بالفانوس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وذلك بعد النجاح الذى حققته أغنتيه الأخيرة "ضارب عليوى"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، و"وحشتونى"، بتوقيع نصر محروس.

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وعلق المخرج نصر محروس على إصدار نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" للمطرب مصطفى شوقى بدون "راقصة"، فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا إن طلبات الجمهور بالنسبه له أوامر، وأكد أن هدفه من وراء أى عمل فنى يقوم به إمتاع هذا الجمهور وليس العكس، وهذا ما تعود عليه وتعلمه وهو وأشقاؤه من والده منذ الطفولة لذلك لم يتردد فى حذف مشاهد الراقصة حينما وجد أن هذه رغبة الكثيرين وطرح نسخة جديدة ولم يبال إن كانت النسخة الأولى تخطت مشاهدتها المليون الثانى.

كانت آخر مؤلفات نصر محروس الغنائية، أغنية "بحب الحياة"، وكانت ضمن أغانى ألبوم إليسا الأخير، وهذا أول تعاون بينهما، وعلى الرغم من أن نصر احترف الأغانى منذ سنوات طويلة ونجح فى صناعة أكثر من 70 أغنية حققت نجاح مدوى فى كافة أنحاء الوطن العربى إلا أن كل كتاباته الغنائية كانت موجهة لأبناء شركته فقط، فقلما كتب لأحد من المطربين خارج شركته.