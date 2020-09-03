شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تعاون ميجان ذا ستاليون مع سيكس ناين فى ألبومه Tattle Tales والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية تقارير تؤكد تعاون نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون مع مغني الراب الشهير سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " في ألبومه الغنائي الجديد الذي سيطلقه بعد ساعات ، إلا أن أحد كبار منتجي ميجان نفي ما تردد تماما بأنها سوف تتعاون مع Tekashi 6ix9ine في الألبوم المثير للجدل الذي ينتظره الملايين، و الألبوم يحمل اسم " Tattle Tales " .

فحسب موقع " ان ام أي" أكد Lil Ju Made Da Beat الذي أنتج بعض الأغاني المهمة لميجان بما في ذلك "Big Ole Freak" و "Realer" و "Cash Shit" ، فبعد توجيه أحد المعجبين له تساؤلا عبر " تويتر " حول صحة تعاون ميجان مع نجم الراب الشهير بعد نشر قائمة باغنيات البوم " سيكس ناين " رد Lil Ju Made Da Beat بأن كل ما يتردد " مزيف " ليوقف سلسلة الشائعات التي انتشرت بكثافة مؤخرا .

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رد المتج علي تعاون ميجان مع نجم الراب الشهير

يذكر أن ميجان ذا ستاليون أشعلت الأجواء مؤخرا بتقديمها أغنية WAP مع نجمة الراب الشهيرة كاردي بي وهو الكليب الذي أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير، والذي حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.