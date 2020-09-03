شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تشبه صورة شقيقها فى المستشفى بهنيدى: مش عارفة أبطل ضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الفنانة ناهد السباعى من شقيقها المنتج الشاب محمد السباعى، بصورة له خلال تواجده فى أحد المستشفيات ويظهر عليه تعرضه لحادث، حيث قارنتها بصورة النجم محمد هنيدى فى فيلم "بلية ودماغه العالية"، معلقة عليها بحسابها بموقع "إنستجرام" "حبيبى ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة على قد م أنا خايفة وزعلانة وقلقانة قوى عليك على قد م أنا مش عارفة أبطل ضحك على الصورة ديه .. سلامتك يا سباعى".



ناهد السباعي

كما نشرت زوجته الفنانة آية سماحة، صور تجمعها بـ محمد السباعى عبر حسابها، قائلة "إنه بطلي ..أفضل صديق وشريك الحب..كم أنت مدهش شجاع وقوي وحقيقي أحبك دائما وإلى الأبد..سبع السباع ..حمد الله على سلامتك يا روحي..الحمد الله".



اية سماحة



سباعي واية سماحة

وكانت أعلنت الفنانة ناهد السباعي عقد قران شقيقها الممثل والمنتج الشاب محمد السباعي علي الفنانة آية سماحة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صورة من عقد القران، معلقة عليها :"على ضوء الفوانيس بنزفك يا عريس.. رجلي وصديقي المفضل تزوج أحلي عروسة"، وذلك بشهر مايو الماضى.

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كما نشرت آية سماحة فيديو من عقد القران عبر حسابها، معلقة عليه قائلة :" مدام سبعبع.. إلى الأبد أحبك"، فيما ظهرت بجوراها المنتجة ناهد فريد شوقي والدة العريس وهي ترتدي كمامة خوفا من فيروس كورونا.

يشار إلى أن آية سماحة شاركت في رمضان 2019 في مسلسلات "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"قمر هادي" مع هاني سلامة، و"قابيل" مع محمد ممدوح وأمينة خليل، كما تستعد لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع أحمد أمين في دور (رفعت إسماعيل)، ورزان جمال في دور ماغي، وسماء إبراهيم.