صفية العمرى: سعيدة بعودة المهرجانات الفنية والسينما أساس التقدم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة القديرة صفية العمرى، عن سعادتها بعودة فعاليات المهرجانات السينمائية مرة أخرى، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن صناعة السينما هى ركن أساسى ومهم فى تقدم المجتمعات.

وقالت صفية، عبر حسابها على إنستجرام: "سعيدة بعودة المهرجانات السينمائية إلى الحياة مجددا بالتدابير الاحترازية وأولها مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، صناعة السينما ركن أساسى فى تقدم المجتمعات".



صفية العمرى

وكان مهرجان فينسيا، كشف عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ77 التى تقام فى الفترة ما بين 2-12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية وهى فيلم Sun Children للمخرج ماجد مجيدي، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي.

كما تضم القائمة فيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

فيما يشارك فيلم "الرجل الذى باع جلده" للمخرجة كوثر بن هنية، فى مسابقة آفاق وهو الذى كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة مهرجان الجونة السينمائية.

ويتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.