شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أميمة طالب تطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "يعوضنى عن سنينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، لطرح أغنية جديدة بعنوان" يعوضنى عن سنينى"، من كلمات قوس، وألحان وليد فهد، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الساعة السادسة مساء اليوم على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

وكانت أميمة طالب قد شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل أزمة كورونا منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها "قوس" ولحنها المبدع "سهم".

وطرحت أميمة مؤخراً أغنية "في غيابك" من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر علي الأمير.

كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغاني ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، " كل اللى عندى".