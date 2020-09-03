هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة هيدي كرم، لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. ونشرت "هيدي" صورة تجمعها بفريق عمل المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، علقت عليها: " لؤلؤ قريبا". مسلسل "لؤلؤ" 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

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