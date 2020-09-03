محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "لا يوجد أكثر من الكراهية والبغضاء، أما الحب، فهو لايحتاج نفسا عظيمة، يومكم حب".
وظهرت "نسرين" في الصور بفستان قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش أنيقة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.