نسرين طافش أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "لا يوجد أكثر من الكراهية والبغضاء، أما الحب، فهو لايحتاج نفسا عظيمة، يومكم حب".

وظهرت "نسرين" في الصور بفستان قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي.