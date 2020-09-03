اجمدي وجمدي قلبها.. نجوم الفن يدعمون نهى العمروسي وابنتها في قضية فيرمونت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم عدد من نجوم الفن، الفنانة نهى العمروسي، وابنتها نازلي مصطفى كريم، المتهمة في قضية فيرمونت الشهيرة.

وكانت "نهى" قد كتبت عدة منشورات عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، لتنهال عليها تعليقات الفنانين.

وعلق المخرج محمد العدل: "قلبي معاكي، اجمدي وجمدي قلبها"، كما علقت الفنانة صفاء الطوخي: "ربنا ينصرك يا حبيبتي، قلبي معاكي أزمة وتعدي بإذن الله"، وعلقت الفنانة عارفة عبدالرسول: "قلبي معاكي ربنا ينصركم".

كذلك علق المخرج الكبير يسري نصر الله: "إنتِ قوية وبنتك أكيد قوية يا نهى، أكيد الحق هيظهر ويتلم شملكم قريب"، وعلقت الفنانة ياسمين نيازي: "ربنا يقويكي ويعينك وينصر الحق"، وكتبت الفنانة نهير أمين: "ألف سلامة عليها حبيبتي، ربنا ينجيها ويحميها".

وعلقت المخرجة كاملة أبو ذكري: "ربنا يقويكي يا نهى"، بينما علقت الفنانة رشا سامي العدل: "ربنا كبير يظهر الحق ويفك كربك يا نهى، شدي حيلك وإن شاء الله خير"، وعلق المخرج أشرف فايق: "ربنا يقويكي يا نهى وينصر الحق".

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وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"

ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

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