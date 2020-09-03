اليوم.. وعد تطرح ألبومها الغنائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستعد الفنانة السعودية وعد، لطرح ألبومها الغنائي الجديد "ويلي أحبك"، خلال الساعات المقبلة.
ويضم الألبوم 8 أغاني، باللهجة المصرية، الخليجية، واللبنانية، حيث تحرص وعد في كل ألبوماتها الغنائية على التنويع في الموسيقى التي تختارها.
وتتعاون وعد في ألبومها الجديد مع عدد من كبار الشعراء والملحنين أبرزهم وليد سعد، خالد تاج الدين، ناصر الصالح.
وعد كانت قد أعلنت منذ فترة، عن إصابة ابنتها التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها الدعاء لها.
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