محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
استقر الفنان مصطفى قمر على طرح ألبومه "لمن يهمه الأمر2" في الرابعة عصر اليوم بمختلف التطبيقات، وعبر صفحته بموقع يوتيوب، وذلك بعد التراجع عن فكرة طرح أغانيه تباعا.
مصطفى اضطر لتأجيل طرح الألبوم مؤخرا، بسبب وفاة عمه، قبل أن يقوم بتحديد موعده في الرابعة عصر اليوم، على أن يقدم جميع أغانيه، بدلا من طرحها تباعا على فترات.
مصطفى يطرح بألبومه أغنية "حنونة" وتجمعه بالفنان الليبي ناصر المزداوي، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان أشرف السرخوجلي وتوزيع مصطفى قمر.
ويغني مصطفى أيضا بمشاركة شقيقه ياسر أغنية بعنوان "مسافر"، وهي من بين 7 أغاني، تم اختيارهم لضمهم بالألبوم، "هاغنيلك"، "حنونة"، "دقي عودك" وعجوز في المدينة"، "مسافر"، و"سَوْسَنَة"، و"حُبِّك على جبيني".
وتولى مصطفى والملحن أشرف السرخوجلي تلحين أغاني الألبوم، بينما كتب كلماته الشاعر الراحل سامح العجمي، والشاعر رضا زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيله بسبب وفاة عمه.. مصطفى قمر يطرح "لمن يهمه الآمر2" عصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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