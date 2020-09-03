نهى العمروسي عن قضية الفيرمونت: ما قلتش إن جوز بنتي كان بيجيبلها رجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كتبت الفنانة نهى العمروسي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعليقًا جديدًا عن قضية الفيرمونت، المتهمة فيها ابنتها نازلي مصطفى كريم.

وعلقت: "فيه جهات نشر حقيرة، بتقول تصريحات مغلوطة على لساني، أنا ما قلتش إن جوز بنتي كان بيجيبلها رجالة، الكلام ده ما جاش على لساني".

ومنذ قليل حذفت "العمروسي" المنشور، من حسابها بموقع فيسبوك.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".

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ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.

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