شريف منير: "تعرضت لكم من الكراهية والحقد وقررت آخد راحة من السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ابتعاده لفترة عن السوشيال ميديا.

وكتب: "أنا قررت إني آخد فترة راحة من السوشيال ميديا، أنا كنت بتعامل من قلبي وبطبيعتي اللي الناس عارفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا".

وتابع: "لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم إن تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وأضاف: "لما نزلت آخر صورة أنا كنت يسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس اللي أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه لأن الناس شايفة إن العادي إني أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إني أرد على الغلط".

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واختتم حديثه: "وعلى فكرة إنتوا صح، أنا ماكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده، لأنكم ماتعودتوش مني على كدة، وشكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقى".

وكان الفنان شريف منير، قد دخل في سجال مع جمهوره بسبب صورة نشرها بصحبة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد رزق، وعلق عليها: "آدي الفنانين عايشين في الفتى وبيصيفوا ومش حاسين بحاجة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

لتنهال التعليقات التي انتقدت ما كتبه "منير"، ليقوم الأخير بالرد على البعض حتى أنه وصف إحدى متابعاته بالكلبة.