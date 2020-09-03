بالصور.. صناع "أسود فاتح" يحتفلون بانتهاء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل صناع مسلسل "أسود فاتح" بانتهاء تصوير المسلسل اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.
ونشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لفريق العمل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير
وعلقت: "الحمد لله فركش أسود فاتح، شكرا كريم العدل، شكرا هيثم حسني، شكرا لكل زمايلي في العمل، شكرا لكل فريق العمل أمام الكاميرا وخلفها وربنا يوفقنا جميعا".
مسلسل "أسود فاتح" شهد العديد من الأحداث، منها خروجه من سباق دراما رمضان الماضي، كما وقع انفجار مرفأ بيروت أثناء تصوير العمل، فتوقف التصوير لأيام.
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، صبري فواز، روجينا، رانيا منصور، معتصم النهار، نانسي صلاح، ومن إخراج كريم العدل.
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