إد شيران يعلن بسعادة أنه أصبح أباً لطفلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - أعلن المغني والمؤلف البريطاني الشهير إد شيران عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعه فيه 31 مليون و400 ألف بسعادة فائقة لجمهوره أنه أصبح أباً للمرة الأولى،وأنه استقبل وزوجته شيري، مولودته الأولى مع فريق ولادة رائع الأسبوع الماضي،وأشار إلى ذلك بصورة لجوارب طفلته الرضيعة الحديثة الولادة.



وقال شيران بمنشوره إنه وزوجته شيري سيبورن اللذين تزوجا سراً في منزله الخاص عام 2018 في بريطانيا، أطلقا إسم "ليرا أنتاركتيكا سيبورن شيران " ،وأنهما أحباها كثيراً،وطمأن الملايين من معجبيه عن حالة الأم والمولودة،وأنهما الإثنتين بصحة جيدة جداً.

وطالب إد شيران جمهوره باحترام خصوصيته العائلية في هذا الوقت،وأنه سيراهم حين يأتي وقت عودته لممارسة نشاطه الفني كالمعتاد.



وحصد منشور إد شيران على أكثر من نصف مليون إعجاب في وقت قياسي،والكثير من التهاني والتمنيات الطيبة لهما.



ونجح إد شيران وزوجته شيري بالمحافظة على خصوصية وسرية الحمل بطفلتهما الأولى طوال فترة أشهر الإغلاق في العالم.



وكان النجم إد شيران قد أعلن نهاية عام 2019 الماضي قراره بالإبتعاد عن الفن والغناء من أجل التركيز على حياته الخاصة والإستمتاع بالسفر والتجوال والقراءة وكتابة أغاني جديدة.