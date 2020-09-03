على خطى والده.. نجل محمد عبده يكشف عن باكورة أعماله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - فاجأ عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، الجميع بخطوته الغنائية الأولى، حيث طرح عبر شركةٍ خاصة إعلاناً لأغنيةٍ، سيطلقها قريباً في موقع يوتيوب.

وسبق أن قدَّم عبدالرحمن دندناتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت إعجاب روادها الذين أثنوا على خامة صوته القريبة جداً من خامة صوت والده، كما أكدوا، حتى إنهم أبدوا تعجُّبهم من شدة تشابه ملامحه مع ملامح والده، خاصةً حينما انتشر مقطع فيديو مصور له يغني بصوت شجي وأدائه العالي مقطعاً من أغنية والده "رماد المصابيح".

وكشف الفيديو الترويجي الجديد، الذي بلغت مدته 30 ثانية، تحضير نجل الفنان الكبير لمشروعٍ غنائي باللغة الفصحى، في حين علَّق عبدالرحمن محمد عبده على الفيديو موجهاً الشكر للشركة التي نشرته، ومعبِّراً عن سعادته بالانضمام إليها، واعداً بتقديم أعمال تثري الساحة الفنية بمساعدة من زملائه.

يذكر أن فنان العرب محمد عبده كان قد أعلن رفضه في وقت سابق دخول ابنه عالم الفن قبل استكماله دراسته الجامعية.

بينما نفى عبدالرحمن، في تصريح سابق، نيته احتراف الغناء على الرغم من ممارسته له بوصفه هوايةً، مشيراً إلى أنه مهتم بدراسته وأعماله التجارية.

وأوضح حينها أنه يحضِّر للماجستير في باريس، وتحديداً في قسم المالية وإدارة الأعمال، إضافة إلى القيام بأعماله التجارية، مؤكداً إنه يكتفي بأداء الغناء بوصفه هوايةً فقط، يمارسها بين الأصدقاء أحياناً بخصوصية ودون إعلان.

وشدد عبدالرحمن على حرص والده، وحرص أبنائه أيضاً على عدم ظهورهم إعلامياً في المجال الفني، مبيناً أنه في صغره كان ينوي دخول المجال، لكنَّ والده أقنعه بعدم فعل ذلك لما يحتويه من إرهاق واستنزاف.

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