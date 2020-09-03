صفية العمري: صناعة السينما ركن أساسي في تقدم المجتمعات

أعربت الفنانة القديرة صفية العمري، عن سعادتها بفعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشرت صفية صورة لها من مشاركتها في إحدى المهرجانات، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة بعودة المهرجانات السينمائية الي الحياة

مجدداً بالتدابير الاحترازية و أولها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، صناعة السينما ركن أساسي في تقدم المجتمعات".

بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مساء أمس، في دورته الـ 77 ، وتستمر فعالياته حتي 12 من سبتمبر الجاري، بعد

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أن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا ، وتم افتتاحه مع أخد التدابير الاحترازية وإرتداء الأقنعة الواقية .

يأتي التمثيل المصري في فعاليات المهرجان من خلال فيلم The Furnace ، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد مالك، وسوف يعرض غداً في بحضور أبطال الفيلم .

ويضم برنامج اليوم من الفعاليات، فيلم "موليكولى"، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق، للمخرج الايطالي "أندريا سيجري".