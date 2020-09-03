محمد حماقي المصري الوحيد في الحفل العالمي "صوت بيروت"

يشارك الفنان محمد حماقي في أكبر حفل غنائي عربي عالمي "أون لاين"، والذي يحمل عنوان بعنوان"صوت بيروت"، لصالح متضرري انفجارات بيروت الأخيرة.

يعتبر حماقي، هو الفنان المصري الوحيد المشارك في الحفل، بجانب مجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".

"صوت بيروت" هو الظهور الغنائي الأول لحماقي "لايف" مع جمهوره، منذ آخر حفلاته الغنائية التي توقفت بسبب كورونا، وكان آخرها حفله على أرض الجامعة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد حضور جماهيري ضخم من محبيه ومتابعيه، قدم فيه حماقي باقة غنائية متنوعة من أحدث ألبوماته "كل يوم من ده"، بالإضافة إلى مقطع غنائي جديد بعنوان" الكل عرف"، الذي لاقى تفاعل إيجابي من الحضور، وتبادل جمهروه

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على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة المقطع الجديد، معربين عن سعادتهم به واعجابهم بغناءه.

يذاع الحفل يوم الثلاثاء القادم، الموافق 8 سبتمبر، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت بيروت، الـ 8 بتوقيت مصر، عبر إحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة، ويعتبر أضخم حدث فني بين مطربي العالم العربي، والذي سيذهب ريعه لمتضرري انفجارات بيروت الأخيرة.

يذكر ان آخر الإصدرات الغنائية لحماقي كانت من خلال أغنية "هو ده حبيبي" التي طرحها خلال شهر اغسطس الماضي، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.