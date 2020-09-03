شارك الفنان محمد علي رزق، جمهوره بأول عمل درامي له، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر رزق صورة له برفقة الفنان طارق لطفي، وعلق عليها قائلاً:"أول دور عملته في حياتي، كان سنة ٢٠٠٣، مسلسل المغامرون،تأليف /مجدي صابر، إخراج / أشرف سالم، بطولة هالة فاخر و طارق لطفي و محمد وفيق، البداية 17 سنة ولسه مكملين".
يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ رزق، كانت من خلال مسلسل
بالإضافة إلى استكمال مشاهده في الفيلم السينمائي المنتظر "30 مارس" الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة دينا الشربيني".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة..أول عمل درامي لـ محمد رزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.