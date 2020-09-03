صورة..أول عمل درامي لـ محمد رزق

شارك الفنان محمد علي رزق، جمهوره بأول عمل درامي له، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر رزق صورة له برفقة الفنان طارق لطفي، وعلق عليها قائلاً:"أول دور عملته في حياتي، كان سنة ٢٠٠٣، مسلسل المغامرون،

تأليف /مجدي صابر، إخراج / أشرف سالم، بطولة هالة فاخر و طارق لطفي و محمد وفيق، البداية 17 سنة ولسه مكملين".

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ رزق، كانت من خلال مسلسل

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"ليالينا 80"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولاقى استحسان جماهيري وقت عرضه، المسلسل من بطولة"إياد نصار، غادة عادل، صابرين، محمد عادل، خالد الصاوي"، ومن تأليف:أحمد عبد الفتاح، إخراج:أحمد صالح.

بالإضافة إلى استكمال مشاهده في الفيلم السينمائي المنتظر "30 مارس" الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة دينا الشربيني".