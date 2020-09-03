شاهد.. محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه بفيلمه الجديد

هنأ الفنان محمد محمود عبد العزيز شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بمناسبة فيلمه الجديد "موسى"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر محمود البرومو الرسمي لفيلم"موسى"، وعلق عليه قائلاً:" مش عشان أخويا، بس إن شاء الله هتشوفوا حاجة عظيمة أوي، مبروك يا حبيبي ربنا يكتبلك كل الخير".

يذكر ان مؤخراً تم الانتهاء من تصوير فيلم "موسى"، بطولة: إياد نصار، Advertisements أحمد مالك، ساره الشامي، كاظم نبيل، من تأليف وإخراج: بيتر ميمي. أحمد مالك، ساره الشامي، كاظم نبيل، من تأليف وإخراج: بيتر ميمي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.

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