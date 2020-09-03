شريف منير يصدر قرارًا بشأن السوشيال ميديا

أصدر النجم شريف منير قرارًا بشأن ابتعاده عن السوشيال ميديا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وصرح شريف منير قائلًا: انا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغمتاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان في تجاوز.
وأضاف شريف منير قائلًا: لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد علىالغلط، انتوا صح أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده.
ثم أنهى النجم شريف منير حديثه قائلًا: شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقي.
يذكر أن النجم شريف منير شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل ونحب تاني ليه، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.
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