في أسبوعه الأول.. كليب "اختراع" يحقق أكثر من 10 مليون مشاهدة

اجتاز كليب أغنية "اختراع" للفنان تامر حسني ومحمود العسيلي، حاجز الـ 10 مليون مشاهدة، خلال الأسبوع الأاول من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم،توزيع: وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج: تامر حسني، ويقول مطلعها"معروف انا من زمان ولا واحدة بتملالي عينيا جات هي حصل جنان شكلي، هيتعلم عليا لا دي تعظيم سلام حلوة جدااا مش عادية".
يذكر أن تامر قد طرح حديثاً أغنية "لينا حياة بعدين"، كتتر غنائي لمسلسل "مدرسة الحب"، وحققت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:شريف بدر، توزيع:هيثم راضي.
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