رامي صبري يحيي ذكرى ميلاد عامر منيب

أحيا الفنان رامي صبري ذكرى ميلاد الفنان عامر منيب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر رامي صبري صورة لعامر منيب، وعلق عليها قائلًا: انهارده عيد ميلاد حبيبي الغالي عامر منيب .. الله يرحمك وحشتني يا حبيبي عيدك في الجنة. حبيبي عيدك في الجنة. Advertisements يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خطيرة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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