ملخص أحداث مسلسل "انت اطرق بابي" الحلقة 8

اشعلت احداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 8 منصات السوشيال ميديا، حيث اثارت حماس جمهور الوطن العربي الذي ظل يبحث عنها ليشاهدوا إعادة الحلقة بشكل مدبلج مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

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وسيطر المسلسل على اهتمام الجمهور منذ إنطلاق الحلقة الأولى له، ليحفر خطوات نجاحه خطوة خطوة مع عرض كل حلقة جديدة، لنجده يستحوذ على "ترند" محركات البحث المختلفة في موعد عرضه بشكل أسبوعي، ويصبح يواجه منافسات شرسة مع باقي المسلسلات التركية التي تعرض في تلك الفترة.

احداث مسلسل انت اطرق بابي

الحلقة 8

استمر سركان في لوم ايدا على التصميم الذي تم سرقته، ولكنها تؤكد أنها لم تفعل ذلك وتعده بأنها ستقوم بإثبات براءتها، كما قالت له أنه لن يراها منذ تلك اللحظة حتى تتمكن من الحصول على دليل يثبت أنها بريئة من تلك الواقعة المشينة، وعلى مدار الحلقة تنجح أيدا في معرفة الحقيقة.

وتكشف الوجه الأخر لفريد الذي كان وراء كل تلك الأفعال، وبعد ذلك يتم طرده من الشركة، لأن وجوده سيكون سبب لمشاكل كبيرة بين الثنائي أيدا وسركان.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي

تعرض الحلقات الجديدة من مسلسل أنت اطرق بابي على قناة "فوكس تي في" التركية، مساء يوم الاربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، والتي يمكنك استقبالها على تردد 11296، قمر نايل سات و معدل الترميز: 27500، ومعدل التصحيح: 6/5.

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كما تعرض بعض المواقع الالكترونية حلقات المسلسل بشكل مترجم للجمهور العربي وعلى رأسها موقع قصة عشق الذي يتصدر محركات البحث من وقت لأخر لطرحه عدد كبير من المسلسلات التركية المحببة للجمهور العربي مترجمة لهم.

ابطال انت اطرق بابي

يلعب أدوار البطولة في المسلسل عدد كبير من فناني تركيا وعلى رأسهم كلا من هاندا أرتشيل"Hande Erçel" تجسد دور آدا، وكرم بورسين " Kerem Bürsin" يجسد دور سيركان، وإسماعيل شاشماز" İsmail Ege Şaşmaz" يجسد دور كان، وغيرهم من نجوم تركيا.