من داخل الجيم.. محمود حجازي يشجع متابعيه على ممارسة الرياضة

شارك الفنان محمود حجازي متابعيه فيديو جديد له، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



نشر حجازي فيديو له في إحدى الأماكن الرياضية ، وظهر من خلاله وهو يمارس رياضة الحديد، وشجع متابعيه على ممارسة الرياضة، وقد تفاعل معه العديد من جمهوره عبر التعليقات.

يذكر أن محمود خاض السباق الرمضاني السابق بمسلسل"لما كنا صغيرين"، بطولة: خالد النبوي، نسرين أمين، ريهام حجاج، كريم قاسم، وهو من تاليف: أيمن سلامة، وإخراج: محمد علي، والذي حقق مشاهدات عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية .

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