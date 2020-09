حفل غنائي ضخم لصالح متضرري انفجارات بيروت

View this post on Instagram

Artists from all over the world joined forces to support the people of #Beirut through the biggest fundraising event ✨ Free your schedule on the 8th of September at 9:00 PM Beirut time and tune in to your Anghami app to be part of #TheSoundOfBeirut 💜 . ‎ من الشرق إلى الغرب، فنانون يرفعون الصوت والموسيقى من أجل #بيروت وناسها في أكبر حدث فنّي مصوّر لجمع التبرعات ✨ ‏‎كُنْ على الموعد ولا تفوّت المشاركة في #TheSoundOfBeirut ‏‎الثامن من سبتمبر الساعة التاسعة مساءً على #أنغامي 💜