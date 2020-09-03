في رسالة فنية إنسانية، يستعد كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، لإحياء حفل غنائي ضخم، بتقنية "أون لاين"، وإذاعته عبر إحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة.
يشارك في الحفل مجموعة كبيرة من مطربي الوطن العربي، أبرزهم "محمد حماقي، راغبعلامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، والموسيقي البريطاني آلان ووكر، آدم، جو أشقر".
يذاع الحفل يوم الثلاثاء القادم، الموافق 8سبتمبر، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت بيروت، الـ 8 بتوقيت مصر، عبر إحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة.
يحمل الحفل عنوان The Sound Of Beruit "صوت بيروت"، ويعتبر أضخم حدث فني بين مطربي العالم العربي، والذي سيذهب ريعه لمتضرري انفجارات بيروت الأخيرة.
View this post on Instagram
Artists from all over the world joined forces to support the people of #Beirut through the biggest fundraising event ✨ Free your schedule on the 8th of September at 9:00 PM Beirut time and tune in to your Anghami app to be part of #TheSoundOfBeirut 💜 . من الشرق إلى الغرب، فنانون يرفعون الصوت والموسيقى من أجل #بيروت وناسها في أكبر حدث فنّي مصوّر لجمع التبرعات ✨ كُنْ على الموعد ولا تفوّت المشاركة في #TheSoundOfBeirut الثامن من سبتمبر الساعة التاسعة مساءً على #أنغامي 💜
كانت هذه تفاصيل خبر حفل غنائي ضخم لصالح متضرري انفجارات بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.