حفل غنائي ضخم لصالح متضرري انفجارات بيروت

في رسالة فنية إنسانية، يستعد كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، لإحياء حفل غنائي ضخم، بتقنية "أون لاين"، وإذاعته عبر إحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة.

يشارك في الحفل مجموعة كبيرة من مطربي الوطن العربي، أبرزهم "محمد حماقي، راغب

علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، والموسيقي البريطاني آلان ووكر، آدم، جو أشقر".

يذاع الحفل يوم الثلاثاء القادم، الموافق 8

سبتمبر، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت بيروت، الـ 8 بتوقيت مصر، عبر إحدى التطبيقات الغنائية الشهيرة.

يحمل الحفل عنوان The Sound Of Beruit "صوت بيروت"، ويعتبر أضخم حدث فني بين مطربي العالم العربي، والذي سيذهب ريعه لمتضرري انفجارات بيروت الأخيرة.

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