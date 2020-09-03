تصريحات صادمة لوالده.. ميسي يفكر في البقاء مع برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 3:20 مساءً

يخيم الحزن على جماهير النادي الكتالوني منذ إعلان اسطورة كرة القدم ليونيل ميسي عن رغبته في الرحيل عن نادي برشلونة الذي لطالما كان ملاذا آمنا للأرجنتيني الذي حصل على ألقاب كثيرة وحقق البطولات معه.

وبعد أن جالت المسيرات الحاشدة في برشلونة والرافضة لرحيل ميسي، مطالبة برحيل رئيس النادي، لا سيما أن أهم أندية العالم تحاول التواصل مع ميسي لتظفر به بعد سنوات طويلة أمضاها في الكنف الكاتالوني.

واعترف خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أن نجله يفكر في الاستمرار هذا الموسم مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده.

فبحسب تصريحات الوالد، فإن ميسي يفكر بالبقاء لموسم واحد مع برشلونة.

وعن سؤال حول احتمالية بقاء ميسي في نو كامب، رد خورخي: نعم، واصفا المقابلة مع رئيس نادي برشلونة بالجيدة جدا، بحسب ما صرح لقناة “كوارتو” الإسبانية.

وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأربعاء، وأكد رغبة نجله في الرحيل، لكن بارتوميو رفض تماما فكرة السماح له بالرحيل، وطالبه بالبقاء وتجديد عقده.

Advertisements

ورفض برشلونة الدخول في أية مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، وأصر على أن التخلي عنه لن يكون إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته 700 مليون يورو.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء، وجمع خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي قائد برشلونة، مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

فبحسب تقرير لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاجتماع عقد في جو من الود والانسجام بعيدا عن التوتر، وكان بحضور بارتوميو والمدير التنفيذي للفريق خافيير بورداس، ومن طرف الأرجنتيني حضر والده وشقيقه رودريغو والمحامي.

وأكد بارتوميو على الرغبة باستمرار ميسي في الفريق لانه عنصر أساسي من مشروع المدرب الجديد، مصرا على أن عرض التجديد لمدة عامين يظل ساريا حتى نهائيات كأس العالم في قطر، وأنه لن يتفاوض على رحيله.

ليرد والد ميسي بشكل عفوي قائلا “لكن إذا كان ليو لا يريد البقاء حتى هذا العام، فكيف سيرغب في التجديد؟”.

وحاول بارتوميو إقناع والد ميسي من عدم مغادرته إلى مانشستر سيتي الذي، حتى بوجود غوارديولا، لم يحقق دوري الأبطال.

وأضاف بارتوميو “نريده أن يقود مشروع كومان، وكيف سيغادر إذا كان واحد منا؟”.

ولفت التقرير إلى أن برشلونة حضر الاجتماع دون محام لأنهم لم يرغبوا في الدخول في أزمة قانونية مع اللاعب، خاصًة وأنه أرسل والده وشقيقه وهما شخصان يدافعان عن مصالحه دون نية لإثارة المشاكل.