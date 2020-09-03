تراند اليوم : “حريم النار وكأنك تراه” ضمن عروض البيت الفني للمسرح والتجريبي- تفاصيل

يقدم البيت الفني للمسرح عرضين ضمن فعاليات برنامجه اليوم لعروضه المسرحية أحدهما يشارك ضمن فعاليات الدورة الحالية للمسرح التجريبي والتي انطلقت فعالياتها بالأمس.

وعلى مسرح مركز الهناجر للفنون، يشارك « حريم النار » بفعاليات المسرح التجريبي والدخول مجانًا.

العرض مأخوذ عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،

كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

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وعلى مسرح الطليعة، في «قاعة صلاح عبدالصبور» الساعة السابعة ٧:٠٠ مساء يشارك عرض « كأنك تراه ».

تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

وأسعار التذاكر : ٢٥ جنيها.