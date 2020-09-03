تراند اليوم : انتهاء تصوير “٣٠ مارس”.. بحضور “نيللي كريم”- تفاصيل

انتهى صباح اليوم الأربعاء، كل من النجمين أحمد الفيشاوي و دينا الشربيني من تصوير آخر مشاهدهما في فيلم ” 30 مارس ” وبمشاركة الفنانة نيللي كريم ضيفة شرف العمل.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال، ويشارك في البطولة خالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس، وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.

الجدير بالذكر، أن شركة دانا أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو الراحلة مي مسحال وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها: ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش، وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.

أما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، والذي حرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.