تراند اليوم : “مارين المصري” يخوض أولى تجاربه السينمائية بـ “الطبالين”.. إتفرج

بدأ الفنان وعازف الطبلة مارين المصري التحضير لأول أعماله السينمائية، حيث يشارك في فيلم “الطبالين”، والذي من المنتظر أن يكون من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وعدد من الفنانين منهم محمود الليثي وبدرية طلبة وسعد الصغير.

ويتناول الفيلم حياة من يمتهن العزف على الطبلة أو ما يعرف بالطبالين، ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم الآن التعاقد مع أبطال الفيلم وفريق العمل.

ويعتبر مارين المصري من أشهر عازفين الطبلة في مصر والعالم العربي، حيث شارك في 13 حفلة خارج مصر، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وسويسرا ولبنان وبريطانيا والإمارات، وتجاوز عدد الحضور أكثر من ١٥ ألف شخص.

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