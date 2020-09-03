تراند اليوم : “فايزة كمال” ديانة الحبيب لم تمنع الزواج.. ورفضت الخيانة- شاهد

عاشت الفنانة المصرية فايزة كمال على الشاشة بنفس سماتها في الحقيقة، لم تقدم أدوارا تخجل منها، ولم تتنازل طمعا في نجومية زائفة.

وعندما نفتش في رصيدها الفني سنكتشف أنها قدمت أعمالا اجتماعية جادة، وكانت تؤمن بأن الفن رسالة وليس مجرد وسيلة للمتعة.

في 3 سبتمبر عام 1962، جاءت “فايزة” إلى الدنيا بملامح ساحرة، وقلب يستوعب كل الدنيا، عارضت أسرتها عملها بالفن، لكنها أصرت على حلمها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت بتفوق.

لم تعتمد الفتاة على جمالها من أجل فرصة، وراحت تعمل في أدوار صغيرة أملا في عمل جيد، وبعد مجهود كبير رشحها الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان “العدل والتفاح” أمام الفنانة مديحة كامل.

نجحت فايزة في استثمار الفرصة بشكل رائع، واستطاعت أن تجذب أنظار المنتجين لها بقدرتها التمثيلية قبل الجمال العابر للقلوب.

وتوالت أعمالها الناجحة فيما بعد، إذ شاركت في مسلسلات كبيرة مثل “الطاحونة”، “المال والبنون”، “لا إله إلا الله” و”رأفت الهجان”.

كما قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلما، منها “الطائرة المفقودة”، “الحب في غرفة الإنعاش”، “بنت حارتنا”.

ومن أجمل العروض التي قدمتها على خشبة المسرح “الملك هو الملك”، بجوار صلاح السعدني والمطرب محمد منير.

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وقعت فايزة في حب المخرج المسرحي الشهير مراد منير، واتفقا معا على الزواج سريعا، واكتملت سعادتها بعدما رزقا بطفلين، هما يوسف وليلى.

تعرضت فايزة كمال لإغراءات كثيرة لكنها رفضت كل شيء يعارض مبادئها وعاشت لأسرتها، وعندما هاجمها سرطان الكبد، فضلت الغياب والانسحاب في هدوء.

وفي مساء 26 مايو 2014، رحلت فايزة كمال بكل جمالها ورقتها عن عالمنا.

وأراد زوجها المخرج مراد منير أن يذكر صفاتها الطيبة، فكتب بعد وفاتها عبر حسابه على تويتر قصتها مع منتج ثري عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا وشقة فارهة مقابل أن تتنازل عن مبادئها وتخونه، لكنها رفضت وألقت بمفتاح الشقة في وجه المنتج.

وقال أيضا إن هذا المنتج انتقم منها وطلب من زملائه المنتجين عدم الاستعانة بها، لكنها رغم التضييق عليها عاشت سعيدة، ولم تفرط في قناعاتها مقابل نجومية زائفة.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت حول ديانة المخرج مراد منير، حيث كان من المعروف أنه مسيحي بينما فايزة كمال مسلمة.

لكن الفنانة ماجدة منير، شقيقة المخرج المسرحي مراد منير، حسمت الجدل حول الأمر، خاصة بعد أن اعتقد البعض أن فايزة ومراد ارتبطا بزواج مدني، فخرجت قائلة في أحد البرامج: “أخي أسلم وتزوج الفنانة فايزة، وأولادهما مسلمون، لكننا كلنا عائلة واحدة محبة لبعضها”.