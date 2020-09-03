جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة مهدد بالسجن

رنا صلاح الدين - يخشى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الحالي، أن يكون مصيره السجن، إذا ما وافق على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.

شبكة "سكاي سبورتس"، أكدت عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الوضع سيكون متأزما لرئيس النادي في حالة حال رحيل ميسي مجانا، معللة ذلك بأن هذه الخطورة ستتيح للرئيس القادم مقاضاة الرئيس الحالي، وقد يصل به الأمر إلى دخول السجن كعقوبة على التفريط في ميسي وتوريط النادي في مشاكل مادية.

جوسيب بارتوميو

الشبكة أضافت، أن رحيل ميسي عن برشلونة بطريقة مجانية سيكبد النادي خسائر كبيرة، وإذا أقيمت الانتخابات وجاء رئيس جديد خلفا لبارتوميو، فقد يتجه لمقاضاته بسبب هذا الوضع، وبالتالي من الممكن إصدار حكم ضد بارتوميو والزج به في السجن.

وأشارت إلى أن بارتوميو لن يفرط في ميسي بسهولة، وسيحاول الإبقاء عليه.