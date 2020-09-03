رد فعل غير متوقع من محمود «كهربا» بعد تغريمه مليون جنيه

رنا صلاح الدين - اتخذ النادي الأهلي المصري، قرارا بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بمبلغ مليون جنيه، بسبب ما بدر منه من تراشق بالألفاظ مع كابتن الفريق محمد الشناوي خلال تدريبات الفريق.

محمود "كهربا" عقب المران عاد مرة أخرى لتقديم الاعتذار إلى سيد عبد الحفيظ، وحارس الفريق محمد الشناوي الذي كان طرفا في الواقعة.

عقب المران، وقعت مشادة بين كهربا والشناوي، بسبب مداعبات لم يتقبلها حارس الأهلي، وذلك عندما قام "كهربا" بالدخول في "وصلة هزار" مع أحد لاعبي الفريق عقب مران الفريق الصباحي.

Advertisements

المزاح كان فيه نوعا من الألفاظ غير لائقة من "كهربا" تجاه زملائه في الفريق، وهو ما لم يقبله الشناوي بصفته قائد الفريق، وطالب زميله بعدم ذِكر هذه الألفاظ، إلا أن "كهربا" رفض نصائح الشناوي وطالبه بعدم التدخل في الأمر.

النقاش احتد بين الثنائي وارتفع صوتهما حتى تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي علم بتفاصيل المشادة من الشناوي ووبخ محمود كهربا.

يشار إلى أن الأهلي يستعد حاليا لمباراة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ24 من مباريات الدوري المصري الممتاز.