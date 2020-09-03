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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ54 بـ"مايوه" سعره 246 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة الأوسكار الشهيرة سلمى حايك بعيد ميلادها الـ54، وذلك خلال قضاء وقت ممتع على أحد الشواطئ، حيث مازالت سلمى تستعرض جمالها وجسدها الممشوق أمام الكاميرات لتؤكد أنها مازالت ذات الإطلالة المذهلة.
نشرت سلمى حايك عدة صور على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 15.7 مليون شخص احتفالا بعيد ميلادها، وظهرت سلمى بالصور مرتدية "مايوه" ذى تصميم مثير باللون الأصفر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Melissa Odabash " ووصل سعره إلى 246 جنيها إسترلينيا.
سلمي حايك
وبأحدى الصور التى التقطتها سلمى حايك بطريقة الـ " SELFIE " ونشرتها احتفالا بعيد ميلادها حرصت على وضع لمسات بسيطة جدا من الماكياج ، فى حين ظهر بعض الشعر الأبيض قى مقدمة رأسها وهو ما يؤكد أن سلمى تمتلك قدر كبير من الثقة بنفسها وتعلم جيدا أنها تبدو أكثر جمالا بإطلالاتها الطبيعية .
سلمي حايك
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