شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو طريف لـ أحمد الفيشاوى فى آخر يوم تصوير فيلم 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى فيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.



الفيشاوي

ومؤخرا شوق أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه، بأغنية جديدة له، تحمل اسم "30 مارس".

الفيشاوى نشر صورة له عبر انستجرام، وعلق عليها، "أستنوا أغنية 30 مارس.. مروان موسي و عفروتو".