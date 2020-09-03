شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "تقاطع طرق" فى مطار القاهرة لاستئناف التصوير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف أبطال مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى أحداث المسلسل بمطار القاهرة، اليوم الخميس، والتى جمعت بين سيد رجب ومحمد ممدوح وفراج وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف تامر محسن، وتجسد منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، وتعمل فى إحدى المزارع الخاصة بمحمد ممدوح.

وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إيادنصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغيرمجرى الأحداث.