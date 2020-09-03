نجم بوليوود ديليب كومار يفقد شقيقيه بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - قبل أيام تم نقل شقيقا الممثل الأسطوري ديليب كومار، إحسان خان وأسلم خان، إلى مستشفى ليلافاتي في الهند في 15 أغسطس حيث أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وكان أسلم خان، الأخ الأصغر لديليب كومار وافته المنية بسبب إصابته بالفيروس بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى.

الآن، ظهرت تقارير عن وفاة الأخ الأصغر للفنان، إحسان خان بسبب فيروس كورونا. كان عمره 90 عامًا. كان خان يعالج تحت إشراف الطبيب جليل باركار في مستشفى ليلافاتي، وتوفي في الساعة 11 مساءً يوم 2 سبتمبر.

يشير بيان صادر عن الطبيب المعالج تم نشره في وسائل الإعلام إلى أن إحسان خان كان يعاني أيضًا من مشكلات أخرى مرتبطة بالعمر مثل ارتفاع ضغط الدم والزهايمر. وصرح لـ India Today بـ"كان الأخ الأصغر لديليب كومار وكان يعاني أيضًا من أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والزهايمر".

في السياق، تحدثت سايرا بانو، زوجة ديليب كومار، عن وفاة أسلم خان وقالت: "من المؤسف وفاة أسلم بهاي بسبب فيروس كورونا؛ نحن لا نعرف حقًا كيف نتغلب على هذه الخسارة، رحمه الله بسلام"، كما طلبت من الجميع الدعاء من أجل صهرها إحسان خان الذي كان يخوض معركته مع فيروس كورونا في المستشفى.